Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan diziden ayrılıyor mu?
Cuma günlerinin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti" dizisi 7 Haziran’da sezon finali yapacak. Sezon finaline kısa bir zaman kala dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın diziden ayrılacağı iddia edildi.
Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı günden beri seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizide Sönmez karakterine Aliye Uzunatağan hayat veriyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; "Kızılcık Şerbeti" dizisi 7 Haziran’da sezon finali yapacak. Sezon finaline kısa bir zaman kala dizinin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın diziden ayrılacağı iddia edildi.
Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yazılan senaryosu peş peşe bomba etkisi yapacak sahneleriyle izleyiciyi hayrete düşürecek. Kulislerde dizinin ana kadrosundan ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor.
Arslan ailesinin büyükannesi Sönmez’le ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşanacak. Dizinin sezon finalinde usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın hayat verdiği Sönmez’in başına talihsiz bir olay gelecek.