Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı
Usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, ailesinin fotoğrafını paylaştı. Anne ve babasının kucağında bebeklik pozunu paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.
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Kara Melek, Belalı Baldız, Evimdeki Yabancı, Hayat Baden Tatlıdır, Geniş Zamanlar gibi birçok dizide rol alan Aliye Uzunatağan, 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle ekranlara döndü.
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Çocuklar Duymasın'da feminist Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari'nin annesi olduğu bilinen Aliye Uzuntağan, sosyal medyayı sık kullanmayı sevmeyen ünlülerden… Ancak Ayşecan Tatari, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgi topladı.
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Tatari, ailesiyle fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Tatari'nin küçüklüğü, Aliye Uzuntağan'ın da gençlik hali yer aldı.
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Yılların oyuncusu 72 yaşındaki Aliye Uzunatağan'ın gençlik hallerini gören şaşırdı. Uzuntağan'ın gençlik haline ve güzelliğine hem beğeni hem de yorum yağdı.