Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film'den Evrim Alasya açıklaması: "Prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu"

“Basın Mensuplarının Dikkatine.. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, Gold Film’in onayı ve bilgisi olmadan bir magazin programına konuk olmuşlardır. Maalesef bu maksadını aşan ropörtaj yayınının ardından bugün değerli oyuncumuz Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kızılcık Şerbeti’nin 3.yılında da Evrim Alasya ile hem oyuncularımız hem ekibimiz hem de bizler prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu bir şekilde çalıştığımızı özellikle belirtmek isteriz.. Yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.. Kamuyoyuna duyurulur.. Saygılarımızla, GOLD FİLM…”