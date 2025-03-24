Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film'den Evrim Alasya açıklaması: "Prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu"
Show ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bunun ardından Gold Film yazılı bir açıklama yayınladı.
Başrolünde Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylani Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti Cuma günleri izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Evrim Alasya'nın set çalışanlarına kötü davrandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin Kıvılcım’ı Evrim Alasya’nın set çalışanlarına kötü davrandığı yönünde ortaya atılan iddialar üzerine yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yayınladı.
“Basın Mensuplarının Dikkatine.. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sevim Erdoğan ve Bahtiyar Memili, Gold Film’in onayı ve bilgisi olmadan bir magazin programına konuk olmuşlardır. Maalesef bu maksadını aşan ropörtaj yayınının ardından bugün değerli oyuncumuz Evrim Alasya hakkında gerçeği yansıtmayan, asılsız haberlerin yapıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kızılcık Şerbeti’nin 3.yılında da Evrim Alasya ile hem oyuncularımız hem ekibimiz hem de bizler prensipli, disiplinli ve son derece uyumlu bir şekilde çalıştığımızı özellikle belirtmek isteriz.. Yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını ve bu haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.. Kamuyoyuna duyurulur.. Saygılarımızla, GOLD FİLM…”