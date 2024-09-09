Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması
'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, diziden ayrılan Müjde Uzman'la ilgili "Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum' diye. Ama öyle olmadığını sonradan anladık" dedi.
Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, tükendiğini söylemiş ve diziden ayrılmıştı.
'Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube programı 'Bana Baştan Anlat'a katıldı.
Turgut, diziden ayrılan Müjde Uzman'la ilgili konuştu.
Turgut, "Çok ciddi bir problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama öyle olmadığını sonradan anladık" ifadelerini kullandı. Turgut, sözlerine şöyle devam etti:
"Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak."
Özlem Gürses bu açıklamanın ardından Faruk Turgut'a "Peki, Müjde'nin karakterine birini buldunuz mu?" diye sordu. Turgut ise "Biz dizide o karakteri öldüreceğiz" dedi.