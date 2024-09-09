Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman açıklaması

Turgut, "Çok ciddi bir problem yaşadık. Bir video çekti, 'tükenmişlik sendromu yaşıyorum, artık sete gitmek istemiyorum' diye. Ama öyle olmadığını sonradan anladık" ifadelerini kullandı. Turgut, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama hiç öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış... Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak."