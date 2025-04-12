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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 1. fragman: "Benim annem ölmedi, öldürüldü..."
Kızılcık Şerbeti, dün akşam heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman geldi. Fragmanda Mustafa annesinin ölümünden Doğa'yı sorumlu tutuyor. Daha sonra "Bir tek anlıyorsun beni" diyerek Meri'yi öpüyor. Abdullah'ın bu durumu görmesiyle ortalık karışıyor ve Mustafa sinir krizi geçiriyor...
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Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin dün yayınlanan son bölümüne Pembe'nin vefatı damga vurdu. Dizinin bitiminde yeni bölümünden ilk fragman geldi.
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Fragmanda Pembe’nin cenaze töreninde herkes gözyaşlarına boğuluyor. Nursema "Sen nasıl bırakıp gittin çocuklarını" diyerek ağlıyor.
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Nursema masada annesinin yerine oturunca Nilay "Ablam bayrağı devraldı" diyerek laf sokuyor.
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Mustafa "Dolaylı yoldan annemin ölümünden sen sorumlusun" diyerek annesinin ölümünden Doğa’yı sorumlu tutuyor. "Annemin kalbini yoran herkes bu konuda benim de bir payım var diye düşünmeli" diyerek sitem ediyor.