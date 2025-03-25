Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Bebeğim..."
Show TV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımın finaline hamile olan Kıvılcım’ın yaşadığı kan kaybı damga vuruyor. Kıvılcımın eli kanlı bir şekilde "Bebeğim..." demesi şok etkisi yaratıyor...
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Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önüne kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Yayınlanan fragmanda Abdullah’ın Işıl’la olan gizli ilişkisini geçtiğimiz bölüm öğrenen Nilay, Pembe’ye "Hava güzel dışarı çıkalım, birlikte otele gidelim" diyor. Nilay’ın, Pembe’ye gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak konusu.
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Ömer, abisi Abdullah’ı "Otele gitmene gerek yok" sözleriyle uyarıyor. Abdullah ise Işıl’la birlikte yeni bir evde yaşama planları yapıyor.
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Asude, Nursema ve Firaz’ı evinden ağırlayarak son bir şans verdiğini söylüyor.