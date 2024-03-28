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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben Doğa değilim, köprü geçildi Pembe Hanım"
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Fatih ve Görkem büyük bir düğünle evleniyor. Görkem'in Pembe'ye "Ben Doğa değilim, köprü geçildi Pembe Hanım" sözleri fragmana damga vurdu.
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Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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57. bölüm 2. fragmanında Alev’le itişmeleri sonucu merdivenlerden düşen Pembe’yi, Alev’in bilerek ittiğini Mustafa’dan duyan Abdullah, Alev ile ilişkisine son veriyor.
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Fatih ve Görkem büyük bir düğünle evleniyor. Ancak ertesi sabah Ünal ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Görkem'in Pembe'ye "Ben Doğa değilim, köprü geçildi Pembe Hanım" sözleri fragmana damga vurdu.
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Ömer ve Kıvılcım birlikte yaşamaya karar veriyor, Kıvılcım, Ömer’in evine taşınıyor.