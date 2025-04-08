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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Ben sana Alev'e benzemem demiştim!"
Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziden ikinci fragman geldi. Fragmana Abdullah'ın apar topar hastaneye yetişmeye çalışırken kötü bir trafik kazası geçirdiği anlar damga vuruyor.
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SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 96'ıncı bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Işıl - Abdullah ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından herkes Abdullah'a karşı sinirli.
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Asude Firaz’a "Bir kadın bir erkek için canını bu kadar hırpalar mı" diyerek Pembenin yanlış yaptığını vurguluyor.
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Fatih Doğa’ya annesinin ne kadar acı çektiğini söylüyor. Doğa da "O acıyı sayende en iyi ben bilirim" diyerek eskiden aldattığını hatırlatıyor.
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Fatih babasına çıkışarak "Kadın senin yüzünden ölüyordu. Hiç mi vicdanın yok senin?" diyor.