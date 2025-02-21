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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gör bak neler yaşatacağım ben sana..."
Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümüyle bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Diziden ikinci fragman geldi. Fragmana Fatih'in romantik halleri ve Işıl -Abdullah yakınlaşması damga vuruyor.
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SHOW TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 89'uncu bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Fragmanda Kıvılcım ve Ömer bebek için muayene olmaya gidiyor. Ömer "Şuan benim hayatımdaki en mucizevi an" diyor.
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Demans olan Sönmez bu hastalıkla nasıl mücadele edeceğini düşünürken, Kıvılcım birlikte üstesinden geleceklerini söylüyor.
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Doğa, Nursema'ya düğün yapıp yapmayacağını sorarken, Pembe Hanım "Gülerler artık ne düğünü" diye alaycı bir şekilde cevap veriyor.
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Nursema, İlhami ile açık açık konuşuyor ve "Sen benimle gerçekten evlenmek istiyor musun, bana hiç öyle gelmiyor da" diyor.