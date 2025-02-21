Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gör bak neler yaşatacağım ben sana..."

Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümüyle bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Diziden ikinci fragman geldi. Fragmana Fatih'in romantik halleri ve Işıl -Abdullah yakınlaşması damga vuruyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gör bak neler yaşatacağım ben sana..." - Resim : 1

SHOW TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 89'uncu bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Fragmanda Kıvılcım ve Ömer bebek için muayene olmaya gidiyor. Ömer "Şuan benim hayatımdaki en mucizevi an" diyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gör bak neler yaşatacağım ben sana..." - Resim : 2

Demans olan Sönmez bu hastalıkla nasıl mücadele edeceğini düşünürken, Kıvılcım birlikte üstesinden geleceklerini söylüyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gör bak neler yaşatacağım ben sana..." - Resim : 3

Doğa, Nursema'ya düğün yapıp yapmayacağını   sorarken, Pembe Hanım "Gülerler artık ne düğünü" diye alaycı bir şekilde cevap veriyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Gör bak neler yaşatacağım ben sana..." - Resim : 4

Nursema, İlhami ile açık açık konuşuyor ve "Sen benimle gerçekten evlenmek istiyor musun, bana hiç öyle gelmiyor da" diyor.