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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Kendimi bir anda Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum"
Show TV'de izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin 70'inci bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Fragmana Doğa'nın "Kendimi bir anda Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum" sözleri damga vurdu.
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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımda Abdullah, Pembe'ye geçmişi telafi edeceğini söylüyor. Ünal ailesinin evine Alev bebeğin bakıcısı olarak gelen Meri'ye Pembe'nin diğer çalışanlara davranıldığı gibi davranılacağını söylemesi dikkat çekiyor.
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Görkem'in planı doğrultusunda Mustafa'nın arabasına bir kadın çarparken, Görkem'in asıl planın ne olduğu merak konusu oluyor.
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Kıvılcım ve Cemal'in birlikte katıldığı etkinlikte Cemal ve Ömer'in konuşmaları aralarında gerilim yaşanacağının sinyallerini veriyor.