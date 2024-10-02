Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Kendimi bir anda Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum"

Show TV'de izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin 70'inci bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Fragmana Doğa'nın "Kendimi bir anda Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum" sözleri damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Kendimi bir anda Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum" - Resim : 1

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Kendimi bir anda Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum" - Resim : 2

Yayınlanan tanıtımda Abdullah, Pembe'ye geçmişi telafi edeceğini söylüyor. Ünal ailesinin evine Alev bebeğin bakıcısı olarak gelen Meri'ye Pembe'nin diğer çalışanlara davranıldığı gibi davranılacağını söylemesi dikkat çekiyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Kendimi bir anda Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum" - Resim : 3

Görkem'in planı doğrultusunda Mustafa'nın arabasına bir kadın çarparken, Görkem'in asıl planın ne olduğu merak konusu oluyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Kendimi bir anda Fatih'le her zaman geldiğimiz kafede buldum" - Resim : 4

Kıvılcım ve Cemal'in birlikte katıldığı etkinlikte Cemal ve Ömer'in konuşmaları aralarında gerilim yaşanacağının sinyallerini veriyor.  