Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni bir daha evlatlarımın yanında görürsem, işte o zaman kork benden"

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 81. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Görkem'in tüm planları ortaya çıkıyor. Öfkeden deliye dönen Pembe, Görkem’e tokat atıyor ve"Seni bir daha evlatlarımın yanında görürsem, işte o zaman kork benden" diyor...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni bir daha evlatlarımın yanında görürsem, işte o zaman kork benden" - Resim : 1

Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni bir daha evlatlarımın yanında görürsem, işte o zaman kork benden" - Resim : 2

Fatih ve Doğa aşkı kaldığı yerden devam ederken Görkem de yerinde durmuyor. Doğa’nın okuluna gidip rezil ediyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni bir daha evlatlarımın yanında görürsem, işte o zaman kork benden" - Resim : 3

Ömer de Abdullah’ı Görkem konusunda uyarıyor. Onun çok tehlikeli olduğunu söylüyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni bir daha evlatlarımın yanında görürsem, işte o zaman kork benden" - Resim : 4

Ömer’in Hale’yi bulması ve gerçeklerin açığa çıkması ise yeni bölüme damgasını vuruyor.