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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: "Seni bir daha evlatlarımın yanında görürsem, işte o zaman kork benden"
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 81. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Görkem'in tüm planları ortaya çıkıyor. Öfkeden deliye dönen Pembe, Görkem’e tokat atıyor ve"Seni bir daha evlatlarımın yanında görürsem, işte o zaman kork benden" diyor...
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Başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
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Fatih ve Doğa aşkı kaldığı yerden devam ederken Görkem de yerinde durmuyor. Doğa’nın okuluna gidip rezil ediyor.
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Ömer de Abdullah’ı Görkem konusunda uyarıyor. Onun çok tehlikeli olduğunu söylüyor.
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Ömer’in Hale’yi bulması ve gerçeklerin açığa çıkması ise yeni bölüme damgasını vuruyor.