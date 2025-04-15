Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Senin yüzünden annemi gömdüm!”

Fragmanda Nursema'nın annesinin yüzüğünü takması duygu dolu anlara sahne olurken Işıl'ı gören Nursema’nın tepkisi dikkat çekiyor. Nursema "Senin ne işin var burada? Senin yüzünden annemi gömdüm!" diyerek Işılın saçına yapışıyor.