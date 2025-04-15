Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman: “Senin yüzünden annemi gömdüm!”
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Nursema'nın annesinin yüzüğünü takması duygulu anlara sahne olurken Işıl'ı gören Nursema’nın tepkisi dikkat çekiyor.
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Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölümünden ikinci fragman yayınlandı.
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Fragmanda Nursema'nın annesinin yüzüğünü takması duygu dolu anlara sahne olurken Işıl'ı gören Nursema’nın tepkisi dikkat çekiyor. Nursema "Senin ne işin var burada? Senin yüzünden annemi gömdüm!" diyerek Işılın saçına yapışıyor.
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Işıl, Kıvılcım’a Ben sadece sevdim. Ölsün istemedim" diye dert yanarken Abdullah'ın yanında olmayı ihmal etmiyor.
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Sinir krizi geçiren Mustafa hastaneye kaldırılıyor. Doktor Mustafa’nın bir daha eskisi gibi olamayacağını söylüyor.