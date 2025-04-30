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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: “Bence bunu ikimiz de istiyoruz…”
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni fragmanda Beril’in tüm foyası ortaya çıkarken, Fatih ile Defne arasında ise duygusal bir yakınlaşma yaşanıyor. Bu durum "Fatih tekrar hata mı yapacak?" sorusunu akıllara getiriyor...
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
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Abdullah, Mustafa’yı eve getirmeden önce Işıl ile evlendiğini söylüyor. Mustafa eve geldiğinde Işıl Hoşgeldin diyor. Mustafa ise "Sen hoşgelmedin" diye cevap veriyor.
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Asude, Firaz’ı "Dizginleri eline al" diyerek uyarıyor. Firaz Nursema’ya sürpriz yapıp evlenme teklif ediyor.
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Kıvılcım, Beril'in gizli yönlerini öğreniyor. Annesinin Beril'le görüşmesini istemiyor.