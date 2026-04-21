'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 134'üncü bölümünden 2'nci tanıtım...

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım, programında hayat kurtaran sessiz yardım işaretini anlatarak farkındalık yaratıyor.

Nilay'ın, Ünal eve geri döndüğü tanıtımda Abdullah ve Salkım'ın arasındaki gerilimin devam etmesi dikkat çekiyor.

Salkım, Elif'in geçirdiği gizli ameliyatı Çimen'den duyduğunda baygınlık geçiriyor.

Tanıtımın finalinde ise elektrik arızasından çıkan yangında Nursema ve Ulvi'nin yardımına Asil'in yetişmesi yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de...