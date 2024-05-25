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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!”
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 65'inci bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Nilay'ın “Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!” sözleri damga vurdu.
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Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 65'inci bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 31 Mayıs Cuma günü izleyiciyle buluşacak.
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Nilay'ın Görkem'e gerçekten zarar verdiğini düşünen Fatih Nilay'a ve abisine tavır alıyor.
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Fragmanda Kıvılcım Nursema'ya kalbinin sesini dinlerse mutlu olabileceğini söylüyor. Nursema ve Rüzgar beraber ıslanıyorlar ve Nursema Rüzgar'a "İyi ki varsın" diyor.
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Fragmana damgasını ise Nilay'ın "Avucuma düştü bir kere. Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!" sözleri damga vuruyor.
Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm 1. Fragman izlemek için tıklayınız