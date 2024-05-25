Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!”

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 65'inci bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Nilay'ın “Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!” sözleri damga vurdu.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!” - Resim : 1

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 65'inci bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 31 Mayıs Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!” - Resim : 2

Nilay'ın Görkem'e gerçekten zarar verdiğini düşünen Fatih Nilay'a ve abisine tavır alıyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!” - Resim : 3

Fragmanda Kıvılcım Nursema'ya kalbinin sesini dinlerse  mutlu olabileceğini söylüyor. Nursema ve Rüzgar beraber ıslanıyorlar ve Nursema Rüzgar'a "İyi ki varsın" diyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!” - Resim : 4

Fragmana damgasını ise Nilay'ın "Avucuma düştü bir kere. Amcamla işi pişirmeden önce düşünecekti bunları!" sözleri damga vuruyor. 

​Kızılcık Şerbeti 65. Bölüm 1. Fragman izlemek için tıklayınız 