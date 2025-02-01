Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Baba oluyorum ben!"

Dizinin bitiminin hemen ardından 87. Bölüm 1. fragman yayınlandı. Fragmanda Abdullah Bey, Nursema ile İlhami'yi aynı evde görünce çıldırıyor. İlhami'ye "Senin bu saate benim kızımla aynı evde ne işin var?" diye hesap soruyor.