Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Baba oluyorum ben!"
Cuma akşamları Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Ömer baba olacağını öğrenirken, Fatih'in vurulması ile ailesi hastaneye koşuyor. Fatih bacağına kurşun aldığı için his kaybı yaşıyor...
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Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti' nin dün akşamki tansiyonun eksik olmadığı yeni bölümde bomba gelişmeler yaşandı. Dizinin sonunda Fatih vuruldu. Kurşunlardan biri Fatih'in sol omzuna diğeri ise karnına isabet etti.
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Dizinin bitiminin hemen ardından 87. Bölüm 1. fragman yayınlandı. Fragmanda Abdullah Bey, Nursema ile İlhami'yi aynı evde görünce çıldırıyor. İlhami'ye "Senin bu saate benim kızımla aynı evde ne işin var?" diye hesap soruyor.
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Fatih vurulduğu için Ünal ailesi üzgün bir şekilde soluğu hastanede alıyor. Doktor kurşunlardan bir tanesinin beline isabet ettiğini sinirleri etkilediğini söylüyor. Fatih uyandığında bacaklarını hissetmiyor.
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Pembe Hanım "Fatih evinde kalacak, Doğa da ister gelir ister gelmez" diyor.