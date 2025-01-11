Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz!"
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz!"
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle dün akşam ekranlara damga vurdu. Özellikle Nilay’ın kritik durumu hem hayranları üzdü hem de dizinin seyrine dair büyük merak uyandırdı. Dizinin bitiminde yeni bölümden fragman yayınlandı. Diziye Işıl adıyla ünlü oyuncu Ece İrtem dahil oldu.
1 / 10
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde izleyiciler duygusal anlar yaşadı.
2 / 10
Mustafa'nın aldığı acı haber üstüne, Sevtap'ı "Gitti kızım!" feryadı dizinin seyrine dair büyük merak uyandırdı. Nilay'ın ölüp ölmediği ise henüz belli değil
3 / 10
Dizinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Diziye Işıl karakteriyle ünlü oyuncu Ece İrtem dahil oldu. Alev'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Işıl'ın diziye katkıları merak ediliyor.
4 / 10
Firaz, İlhami hocaya Nursema'ya aşık olduğunu anlatıyor. Öte yandan Nursema, Firaz'ın kendisine olan duygularını öğreniyor.