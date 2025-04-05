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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: “Bu gece büyük bir kıyamet koptu!”
Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu bölümleri ile ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman geldi. Fragmana Işıl ve Pembe arasındaki konuşma ve Pembe'nin "Boşanmayacağım. Ben ölmeden sana huzur yok. Şimdi kapatma evinde otur, tadını çıkar" sözleri damga vuruyor.
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SHOW TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 96. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, 11 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.
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Dün yayınlanan bölümün finalinde Pembe, Işıl ve Abdullah'ın ilişkisini ortaya çıkarıp rezil etmişti. Yeni fragmanda Işıl "Rezil oldum" deyip ağlıyor. Abdullah ise boşanacağını söyleyip teselli ediyor.
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Pembe yine oyunlarına devam ediyor ve yalandan kalp krizi geçiriyor. Sonra da "Anlaşılırsa Abdullah beyi kaybederim" diyor.
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Işıl bu duruma inanmıyor ve "Bu kadın senelerdir seni böyle mi elinde tuttu Abdullah?" diye sitem ediyor.