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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Doğa Ünal, hakkınızda icra takibi başlatılacak!"
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 94. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Doğa kredi borcunu ödeyemeği için icra takibi başlatılıyor. Abdullah'ın borçları kapatmak için şartı ise Ünallar'ın evine geri dönmeleri...
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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Dizinin 94. bölümünden ilk fragman yayınlandı.
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Yeni bölüm fragmanında Abdullah'ı otelde basan Nilay "Baba ne yapıyorsun burada?" diyor. Abdullah da sinirlenerek "Defol git. Kime yetiştiriyorsan yetiştir. Sustukça tepemize çıktın" diye cevap veriyor.
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Nilay, Pembe'ye bu durumu nasıl söyleyeceğini karar kara düşünüyor.
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Kıvılcım ve Ömer bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını öğreniyor.