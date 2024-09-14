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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "İzin ver, seni Ünallar'ın patronu yapayım!"
Özlenen dizi Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Alev'in vefatı nedeniyle izleyiciler dün akşam duygusal dakikalar yaşadı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmana Görkem'in "İzin ver, seni Ünallar'ın patronu yapayım!" sözleri damga vurdu.
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Kızılcık Şerbeti yaz sezonunda verdiği aranın ardından dün akşam yeni bölümüyle ekrandaydı. Uzun zamandır beklenen dizinin yeni sezonu izleyiciyi ekranlara kilitledi.
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Dizinin yeni bölümünün ardından Kızılcık Şerbeti 68. bölüm 1. fragmanı da yayınlandı.
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Yeni fragmandan Giray üvey annesi ile Doğa evdeyken gizli gizli aşk yaşamaya devam ediyor.
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Mustafa babasını kendisi hakkında konuşurken duyar ve babası ile amcası arasında bir tercihini amcasından yana kullanır. Mustafa "Ben hayatımda ilk defa kendim için bir şey yaptım pişman değilim" diyor.