Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Zindan edeceğiz bu evi ona!"
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Ünal’ların evine bir bomba gibi düşen Alev ve Pembe arasında resmen bir savaş başlıyor. Fragmana Pembe’nin "Zindan edeceğiz bu evi ona!" sözleri damga vuruyor.
Kızılcık Şerbeti'nin 56. bölümü, 22 Mart Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşacak. Diziden ilk fragman yayınlandı.
Tanıtımda Pembe’nin Alev için oda hazırlatması izleyenleri şaşırtırken, iki kadın arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor. Ömer’in Kıvılcım’a musallat olan bir adama sert yüzünü gösterdiği anlar heyecanı artırırken, Umut ile birlikte İstanbul’u terk etme kararı alan Nursema’ya, Rüzgar’ın “gitme” demesi dikkat çekiyor.
Nilay ve Doğa’nın bir araya gelip sahilde yürüyüş yapması şaşırtırken, Görkem ve Fatih’in romantik tekne gezisi tanıtımın dikkat çeken sahnelerinden biri oluyor.
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız
KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 55. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çimen’in evlenmesini kabul etmeyen Kıvılcım, Doğa ve Alev’in de bu ilişkiden haberdar olduğunu öğrendiğinde çılgına döndü. Televizyon programında yardım eli uzattığı bir kişinin hasmı olan iş adamı, Kıvılcım’a kızı Çimen’le yaşadıklarını kullanarak linç kampanyası başlattı.