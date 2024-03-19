Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı: "Zindan edeceğiz bu evi ona!"

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 55. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çimen’in evlenmesini kabul etmeyen Kıvılcım, Doğa ve Alev’in de bu ilişkiden haberdar olduğunu öğrendiğinde çılgına döndü. Televizyon programında yardım eli uzattığı bir kişinin hasmı olan iş adamı, Kıvılcım’a kızı Çimen’le yaşadıklarını kullanarak linç kampanyası başlattı.