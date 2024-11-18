Kızılcık Şerbeti'nin yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” nin son bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör,, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Yeni bölüm öncesi Kızılcık Şerbeti setinden renkli kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.
Kızılcık Şerbeti’nin 76. Bölümünde; Hiç günahı olmadığı halde Görkem’in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir.
Evine dönen Nilay, Doğa’nın evinde gördüklerini Fatih’e anlatır. Doğa’nın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray’ın evinde alır.