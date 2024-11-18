Kızılcık Şerbeti'nin yeni kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Kızılcık Şerbeti’nin 76. Bölümünde; Hiç günahı olmadığı halde Görkem’in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir.