Harry Styles konser sırasında bir cisimle gözünden vuruldu!

Harry Styles, sahne performansı sergilediği esnada bir dinleyicisi tarafından fırlatılan nesneyle vurulan son isim oldu.

Twitter'daki videoda, Harry Styles elinde mikrofonla yürürken, seyirci tarafından bir nesnenin yüzüne çarptığı görülüyor. Şarkıcının anlık acıyla elini gözüne götürdüğü ve acı çektiği görülüyor.

ŞARKICIYA BİR ŞEY ATMAK TREND OLDU!

Son zamanlarda seyirciler tarafından trend haline gelen bu hareket büyük tepkilere yol açıyor. Harry Styles'den önce Bebe Rexha'nın da Haziran ayında konserde kafasına telefon atılmıştı.

ADELE'DEN TEPKİ: GÖSTERİ ADABINI UNUTTULAR!

Adele, Las Vegas'taki konserinde seyriciler arasında yükselen bu rahatsız edici trende yönelik tepkisini şöyle dile getirdi:

"Artık insanların lanet olası gösteri adabını nasıl unuttuğunu ve sahneye bir şeyler fırlattıklarını fark ettiniz mi? Bunu gördünüz mü? Lanet olsun, size meydan okuyorum, bana bir şey fırlatmaya kalkarsanız, sizi gerçekten gebertirim"