Kourtney Kardashian ve Travis Barker, İtalya'da düğün kutlaması yaptı

Bay ve Bayan Barker! Üçüncü kez yeniden 'evet' dediler. Kourtney Kardashian ve Travis Barker, Pazar günü Italya'nın Portofino şehrinde en yakın arkadaşları ve yakınları ile düğün kutlamalarını gerçekleştirdi.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti 15 Mayıs Pazar günü Santa Barbara’da düzenlenen resmi bir törenle evlendi. Ünlü çift bu seferde Italya'nın Portofino şehrinde düğün yaptı. Yeni evliler, Pazar günü İtalya'nın Portofino kentindeki Dolce & Gabbana'nın bir villası olan L'Olivetta'da evlendi. Çiftin en yakın arkadaşları ve akrabaları düğüne katıldı. Düğün töreni 16. yüzyıl kalesi Castello Brown'da yapıldı.

-Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın, Santa Barbara'da gerçekleşen düğünün detayları için 'Kourtney Kardashian ve Travis Barker resmi olarak evlendi.' haberinize bakabilirsiniz.

Travis Barker, düğün törenlerinden bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafın altına "Sonsuza dek mutlu bir şekilde" yazdı.

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Kourtney Kardashian ise 'Bay ve Bayan Barker' yazarak düğünden kareler paylaştı.

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Düğün organizasyonu ve kostümler tamamen Dolce & Gabbana sponsorluğunda gerçekleşti. Kardashian, Dolce & Gabbana'nın mini beyaz bir elbisesini giyerken özel işlemeli uzunca duvak tercih etti. Barker, Dolce & Gabbana'nın lüks moda evinin özel yapım siyah takımını giyindi. Çiftin kutlama yemeğine Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Kris Jenner da vardı.

Düğünde Travis Barker'ın kızı Alabama Barker'da babasına eşlik etti.

Kourtney Kardashian, akşam kutlamada Dolce & Gabbana'nın siyah mini bir elbisesini giyindi.

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Kris Jenner, Dolce & Gabbana'nın puantiye desenli bir elbisesini giyindi.

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Khloe Kardashian ise Dolce & Gabbana'nın leopar desenli dar bir elbisesini tercih etti.

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Tüm Kardashianların görünümleri Dolce & Gabbana'ya aitti.