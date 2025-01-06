Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile iki gün süren ayrılığın nedenini açıkladı
Oyuncu çift Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka geçtiğimiz hafta sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Kısa süre ayrılık yaşayan çift barışınca birbirlerini yeniden takibe aldı. Aka, Hafsanur Sancaktutan ile iki gün süren ayrılığın nedenini açıkladı.
Şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettirenKubilay Aka ile Siyah Kalp dizisine rol alan Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz hafta sonunda ayrılmış, iki gün sonra barışarak ilişkilerine devam etme kararı vermişti.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; "Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları" adlı sinema filminin galasına katılan Kubilay Aka, ayrılığın nedenini açıkladı. Aka, açıklamasında, konuyla ilgili olarak rol arkadaşı Gözde Gürkan'ın basını yanlış yönlendirdiğini iddia etti.
Gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşınızla aranızda yaşanan bir dedikodu çıktı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna ise "Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama insanlara sizler mikrofon uzatıyorsunuz. Değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz, her çift gibi kavga ettik, tartıştık. Hafsa, beni takipten çıktı, sonra barıştık ama böyle konuları bize sorun. Gereksiz insanlara mikrofon uzatmaya gerek yok. Tartıştık sadece. Ayrılık durumumuz yok."
Kubilay Aka, Nilperi Şahinkaya ile yer aldığı bir video çekimi yüzünden Hafsanur Sancaktutan ile tartışarak ayrılsa da rol aldığı dizideki partneri Gözde Gürkan ile birlikte olduğu iddia edilmiş, ayrılığın nedeninin bu olduğu öne sürülmüştü.