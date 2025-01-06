Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile iki gün süren ayrılığın nedenini açıkladı

Gazetecilerin, "Geçtiğimiz günlerde rol arkadaşınızla aranızda yaşanan bir dedikodu çıktı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna ise "Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama insanlara sizler mikrofon uzatıyorsunuz. Değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz, her çift gibi kavga ettik, tartıştık. Hafsa, beni takipten çıktı, sonra barıştık ama böyle konuları bize sorun. Gereksiz insanlara mikrofon uzatmaya gerek yok. Tartıştık sadece. Ayrılık durumumuz yok."