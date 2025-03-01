Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan çiftinden romantik poz
Ünlü oyuncu çift Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesaplarından aşk dolu bir paylaşımda bulundu.
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Geçtiğimiz Ağustos ayında yeni bir birlikteliğe başlayan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşkı dolu dizgin devam ediyor.
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Kısa bir süre önce bir ayrılık atlatan ancak iki gün sonra tekrar barışan çift, sosyal medya üzerinden mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor.
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Son olarak Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka’nın kendisini öpmeye doyamadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin aşk dolu pozu büyük ilgi gördü.
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Ardından birbirlerine sarıldıkları anı paylaşan ünlü çiftin pozuna beğeni yağdı.