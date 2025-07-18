Kubilay Aka mutfağa girdi: Köftede tek rakibim annem
Mutfakta hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu Kubilay Aka, köfte yaptı. Hafsanur Sancaktutan da sevgilisine, "Köfteci Kubi' diyeceksiniz" sözleriyle yanıt verdi.
Zaman zaman sosyal medyada günlük hayatından kesitler yayımlayan Kubilay Aka, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"TEK RAKİBİM ANNEM"
Kubilay Aka, bu kez mutfağa girip yemek yaptı. Mutfakta hünerlerini sergileyen oyuncu, o anları da "Köftede tek rakibim annem" notuyla yayımladı.
"KÖFTECİ KUBİ"
Hafsanur Sancaktutan da sevgilisi Kubilay Aka'nın paylaşımlarına kayıtsız kalmadı. Sancaktutan, sevgilisine "Köfteci Kubi' diyeceksiniz" sözleriyle karşılık verdi.