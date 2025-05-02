Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor

Burak Özçivit, Emre Bey, Özge Törer'in başrolünde yer aldığı dizi Kuruluş Osman, 2019'dan beri ekrana geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürekli yenilenen senaryosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi, 7. sezon hazırlıklarına devam ederken, kadroda değişikliklere gidiliyor.

İki başrol oyuncusu ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Orhan Bey karakterine hayat veren Emre Bey ile onun dizideki eşi Nilüfer Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır, projeye veda etme kararı aldı.

Dizinin sevilen karakterleri olan Orhan Bey ve Nilüfer Hatun, 191. bölümde ekranlara veda edecek.

Senaryosuyla izleyiciyi her hafta sürükleyici bir hikayeye dahil eden Kuruluş Osman, ayrılıklarla birlikte yeni karakterlerle yoluna devam edecek.