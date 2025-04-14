Küvet pozları çok konuşulan Rabia Soytürk, sevgilisinin tepkisini açıkladı

Bir etkinliğe katılan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rabia Soytürk, küvet pozlarıyla ilgili açıklama yaptı.

2. Sayfa'nın haberine göre; fotoğrafları annesinin çektiğini söyleyen ünlü isim, sevgilisi Samet Vuruşan'ın tepkisini de açıkladı.