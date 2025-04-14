Küvet pozları çok konuşulan Rabia Soytürk, sevgilisinin tepkisini açıkladı
Bir kaç gün önce Bali tatilinden küvet pozlarını paylaşan Rabia Soytürk, sevgilisinin fotoğraflara nasıl tepki verdiğini açıkladı.
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Başarılı birçok dizide rol alan son olarak Kör Nokta adlı dizide oynayan Rabia Soytürk, bir süre önce Bali'ye tatile gitmişti.
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Bali'de küvette objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu kareleri takipçileriyle paylaşmıştı.
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Kısa sürede pozlarına beğeni yağan Rabia Soytürk'ün pozları sosyal medyada ses getirmişti.
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Bir etkinliğe katılan ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rabia Soytürk, küvet pozlarıyla ilgili açıklama yaptı.
2. Sayfa'nın haberine göre; fotoğrafları annesinin çektiğini söyleyen ünlü isim, sevgilisi Samet Vuruşan'ın tepkisini de açıkladı.