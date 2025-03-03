Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, Oscar Töreni’nde romantik anlar yaşadı
2023 senesinden bu yana aşk yaşayan Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, Oscar 2025 törenine birlikte katıldı. İkili, etraflarındaki kalabalığı umursamadan romantik anlar yaşadı.
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Bir süredir birlikte olan Kylie Jenner ve Timothée Chalamet, 02 Mart 2025'te Hollywood Kaliforniya'da Dolby Theatre'da düzenlenen 97. Yıllık Oscar Töreni'ne katıldı.
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A Complete Unknown filmindeki Bob Dylan rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilen Timothée Chalamet'e destek olan Kylie Jenner her ödül gecesinde olduğu gibi bu gecede de sevgilisini yalnız bırakmadı.
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Çiftin her ikisi de tarzlarından ödün vermedi. Chalamet, Sarah Burton imzalı, sarı renkte deri bir Givenchy takım elbise giyerken, Jenner ise, kesik detaylarla süslenmiş ve kristallerle kaplı özel tasarım siyah bir Miu Miu elbise tercih etti.
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Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri haline gelen ikili, gece boyunca romantik anlarıyla dikkat çekti.