Lana Del Rey'in fotoğrafında anlam verilemeyen ayrıntı

Lana Del Rey, bu kez hit şarkıları ya da özel hayatıyla değil, oldukça sıra dışı bir detayla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı, Del Rey'in ayak parmakları yüzünden takipçilerinin odağı haline geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşımda yer alan bir fotoğrafta, Lana Del Rey'in ayak parmaklarının sıra dışı bir görünüme sahip olduğu görüldü. Bu detay, takipçilerinin dikkatini çekti ve sosyal medyada hızla yayılan yorumlara neden oldu. Paylaşım, birçok kullanıcının ayak parmaklarının "Normalden uzun" ve "Farklı" göründüğüne dair yorumlar yapmasına yol açtı.

Bu fotoğraf büyük bir ihtimal ile 0,5 çekim modunda çekildi. Aynı görüntü, geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya'nın da başına gelmişti. İşte o fotoğraf...