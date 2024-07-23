Lara Paşalı'dan Hazal Kaya'ya: Bu kadar benzemeleri şaka mı?

Sellahattin Paşalı'nın dizisinin final yapmasıyla soluğu tatilde alan Lara Paşalı, oyuncu Hazal Kaya ile bir araya geldi.

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Lara Paşalı'dan Hazal Kaya'ya: Bu kadar benzemeleri şaka mı? - Resim : 1

Nisan 2022'de dünya evine giren Selahattin Paşalı-Lara Paşalı çifti kısa bir süre sonra kızları Pera'yı kucaklarına almışlardı.

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Lara Paşalı'dan Hazal Kaya'ya: Bu kadar benzemeleri şaka mı? - Resim : 2

Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'nda başrolü birlikte paylaşan Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı, çok beğenilen bir işe imza atmışlardı.

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Lara Paşalı'dan Hazal Kaya'ya: Bu kadar benzemeleri şaka mı? - Resim : 3

SET DIŞINDA DA GÖRÜŞÜYORLAR

İkilinin dostluğu dizi dışında da devam ediyor. Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı kızları Pera ile tatildeydi. Hazal Kaya da çocukları ile birlikte Paşalı ve ailesinin yanına gitti. İki başarılı oyuncu aileleriyle beraber tatilde de birlikte vakit geçiriyor. 

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Lara Paşalı'dan Hazal Kaya'ya: Bu kadar benzemeleri şaka mı? - Resim : 4

'BU KADAR BENZEMELERİ ŞAKA MI?'

Hazal Kaya ve Lara Paşalı tatilde kızlarını da tanıştırarak vakit geçirmeleri için organizasyon yaptı.

Pera ve Süreyya'nın pozlarını Hazal Kaya "Bu kadar benzemeleri şaka mı?" notuyla paylaştı.