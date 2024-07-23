Lara Paşalı'dan Hazal Kaya'ya: Bu kadar benzemeleri şaka mı?

SET DIŞINDA DA GÖRÜŞÜYORLAR

İkilinin dostluğu dizi dışında da devam ediyor. Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı kızları Pera ile tatildeydi. Hazal Kaya da çocukları ile birlikte Paşalı ve ailesinin yanına gitti. İki başarılı oyuncu aileleriyle beraber tatilde de birlikte vakit geçiriyor.