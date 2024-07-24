“Lefter” filminin oyuncuları belli oldu! Çekimler Ağustos ayında başlayacak

Fenerbahçe’nin Rum asıllı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in hikayesini sinemaya taşıyacak filmi “Lefter”in kadrosu netleşmeye başladı. “Lefter”in çekimleri ağustosun ilk haftası başlayacak.

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“Lefter” filminin oyuncuları belli oldu! Çekimler Ağustos ayında başlayacak - Resim : 1

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin 'Ordinaryüs' lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatı beyazperdeye taşınıyor.  Filmin hazırlıkları devam ederken oyuncu kadrosu da şekillendi. 

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“Lefter” filminin oyuncuları belli oldu! Çekimler Ağustos ayında başlayacak - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Taff Pictures & Ark Pictures imzalı filmin başrolünü başarılı oyuncu Erdem Kaynarca oynayacak. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğuna oturacağı, oyuncu seçimini Harika Uygur’un yaptığı filmi Ayşe İlker Turgut yazıyor.

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“Lefter” filminin oyuncuları belli oldu! Çekimler Ağustos ayında başlayacak - Resim : 3

Netflix için çekilecek olan filmin kadrosuna Aslıhan Malbora, Deniz Işın, Aslıhan Gürbüz katıldı.

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“Lefter” filminin oyuncuları belli oldu! Çekimler Ağustos ayında başlayacak - Resim : 4

Filmde Galatasaray’ın “Taçsız Kral” lakaplı efsabe futbolcusu Metin Oktay’ı Aytaç Şaşmaz canlandıracak. Beşiktaş‘ın ‘Baba Hakkı’ lakaplı efsanesi Hakkı Yeten‘i Uğur Uzunel oynayacak.