Leyla dizisinde beklenmedik ayrılık! 'Ferda'yı canlandıran Gamze Karaduman diziye veda etti

Gamze Karaduman, dizide Mali’nin (Yiğit Kirazcı) eşi, Tufan’ın (Halil İbrahim Ceyhan) da kız kardeşi Ferda’ya hayat veriyordu. Bu ayrılığın ardından dizide artık Ferda karakterinin başka bir oyuncu tarafından canlandırılacağı belirtildi.