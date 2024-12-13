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Leyla dizisinde beklenmedik ayrılık! 'Ferda'yı canlandıran Gamze Karaduman diziye veda etti
Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde, dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. 'Ferda' karakterini canlandıran Gamze Karaduman'ın diziye veda etme nedeni ortaya çıktı.
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Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde bir veda yaşandı.
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11 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen son bölümde jenerikte ismi yer almayan Gamze Karaduman’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyordu.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gamze Karaduman, sağlık nedeniyle yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak diziden ayrıldı.
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Gamze Karaduman, dizide Mali’nin (Yiğit Kirazcı) eşi, Tufan’ın (Halil İbrahim Ceyhan) da kız kardeşi Ferda’ya hayat veriyordu. Bu ayrılığın ardından dizide artık Ferda karakterinin başka bir oyuncu tarafından canlandırılacağı belirtildi.