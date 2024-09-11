Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Bugün izleyiciyle buluşuyor
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi bu akşam ilk bölümle izleyici ile buluşacak. Peki Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım...
Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz'ın yer aldığı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi bu akşam NOW ekranlarında ilk bölümle izleyici ile buluşacak.
LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... KONUSU
Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.
LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... OYUNCU VE KARAKTERLER
- Cemre Baysel - Leyla
- Alperen Duymaz - Civan
- Gonca Vuslateri - Nur
- Yiğit Kirazcı - Mali
- Halil İbrahim Ceylan - Tufo
- Gamze Karaduman
- Dilara Aksüyek
- Seda Güven
- Meltem Baytok
- Melisa Duru Ünal
- Berfin Ant
- Zeyno Eracar
- Mustafa Avkıran
- Cengiz Bozkurt
LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bu akşam ilk bölüm ile ekrana gelecek olan Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin çekimleri İstanbul Sarıyer başta olmak üzere farklı ilçelerde gerçekleştiriliyor.