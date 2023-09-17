Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı: Bir set aşkı daha gerçek oluyor

'Güzel Günler' dizisinin oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Çift evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandılar

1 / 5
Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı: Bir set aşkı daha gerçek oluyor - Resim : 1

Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde birlikte rol alan  Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı. 

2 / 5
Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı: Bir set aşkı daha gerçek oluyor - Resim : 2

25 yaşındaki Leyla Tanlar ile Burak Dakak aile yakınları ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.

3 / 5
Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı: Bir set aşkı daha gerçek oluyor - Resim : 3

Çift nişan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

4 / 5
Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı: Bir set aşkı daha gerçek oluyor - Resim : 4

Çift dizide 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat vermiş ve final bölümünde evlenmişlerdi. 