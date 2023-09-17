Leyla Tanlar ile Burak Dakak nişanlandı: Bir set aşkı daha gerçek oluyor
'Güzel Günler' dizisinin oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Çift evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandılar
1 / 5
Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde birlikte rol alan Burak Dakak ve Leyla Tanlar nişanlandı.
2 / 5
25 yaşındaki Leyla Tanlar ile Burak Dakak aile yakınları ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlandı.
3 / 5
Çift nişan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
4 / 5
Çift dizide 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat vermiş ve final bölümünde evlenmişlerdi.