Londra'ya yerleşenler kervanına ünlü müzisyen Harun Tekin de katılıyor

Birleşik Krallık tarafından yeteneği ile öne çıkan ve uluslararası başarılar gösteren bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, dijital teknoloji, kültür ve sanat gibi alanlardaki meslek erbaplarına verilen global talent visa (özel yetenek vizesi) alan Harun Tekin, müzik kariyerine Londra'da devam edecek. Bu vize sayesinde İngiltere'de uzun süreli çalışma ve yaşama imkanı tanınacak.