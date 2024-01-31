Londra'ya yerleşenler kervanına ünlü müzisyen Harun Tekin de katılıyor
Mor ve Ötesi grubuyla tanınan Harun Tekin, Londra'da yeni bir düzen kurmaya hazırlanıyor. Harun Tekin, İngiltere'nin uluslararası yeteneklere verdiği özel bir vize türü olan "global talent visa" (özel yetenek vizesi) almaya hak kazandı.
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Mor ve Ötesi grubuyla tanınan Harun Tekin, şimdilerde hayatında yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Harun Tekin İngiltere'nin uluslararası yeteneklere verdiği özel bir vize türü olan "global talent visa" (özel yetenek vizesi) almaya hak kazandı.
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Harun Tekin ve partneri Melisa Sözen, Londra'ya taşınıyorlar.
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Birleşik Krallık tarafından yeteneği ile öne çıkan ve uluslararası başarılar gösteren bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, dijital teknoloji, kültür ve sanat gibi alanlardaki meslek erbaplarına verilen global talent visa (özel yetenek vizesi) alan Harun Tekin, müzik kariyerine Londra'da devam edecek. Bu vize sayesinde İngiltere'de uzun süreli çalışma ve yaşama imkanı tanınacak.