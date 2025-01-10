Los Angeles'taki yangında Survivor Turabi’nin de evi ve arabası yandı: Yine sıfırdan başlayacağız

Çamkıran, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yeer verdi:

Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantası giysim ve sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı.

Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer, yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesin Allah yardımcısı olsun.