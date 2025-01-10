Los Angeles'taki yangında Survivor Turabi’nin de evi ve arabası yandı: Yine sıfırdan başlayacağız
ABD'nin Los Angeles şehrinde meydana gelen orman yangınlarında Survivor yarışması ile tanınan Turabi Çamkıran'ın evi ve arabası da küle döndü. Turabi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.
Survivor şampiyonluğu ile tanınan Turabi Çamkıran'da ABD’nin California eyaletindeki büyük yangından etkilenen isimlerden oldu.
Çamkıran, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yeer verdi:
Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evim, arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantası giysim ve sağlıksız bir vücudumdan başka bir şeyim kalmadı.
Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer, yabancılık çekmeyeceğim. Tüm hayatını bir yangında kaybeden herkesin Allah yardımcısı olsun.
Hayata bak! Sağlığınla boğuşurken kendi kendine "Daha kötü ne olabilir ki!" diyorsun, menajerinden haber alıyorsun ve her şeyin yanmış. Ser ana yün yorganımı, yer sofrasını. Yarışmadan sonra gidecek yerim kalmadı. Ana ocağına geri dönüyorum.
Çamkıran, ayrıca Los Angeles'ın yangından önceki ve sonraki haline ilişkin de bir paylaşımda bulundu.