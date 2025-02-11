Lvbel C5'ten şarkısını eleştiren İrem Derici'ye sert tepki
Lvbel C5'in müzik dünyasında büyük ses getiren yeni şarkısı ‘HAVHAVHAV’ için sert bir eleştiride bulunan İrem Derici'ye ünlü rapçiden yanıt gecikmedi.
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Lvbel C5’in ‘HAVHAVHAV’ parçası hem dinleyicilerden hem de ünlülerden birçok tepki aldı.
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Ünlü şarkıcı İrem Derici ise parça hakkında yaptığı TikTok paylaşımında şarkıyı tiye alarak “Bir daha şarkı yaparsam ağzıma s....nlar” ifadesini kullandı.
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Lvbel C5 kendisine yöneltilen eleştirilere ilk başta sessiz kaldı ancak ünlü rapçiden yanıt gecikmedi.
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'TİKTOK'TA İLGİ ÇEKMEYE DEVAM ETSİN'
Lvbel C5, Derici için; “TikTok’ta ilgi çekmeye devam etsin bence o. Daha iyi gidiyor orada. İşler, rakamlar orada daha iyi onun için. Sağ olsun.” dedi.