Lvbel C5'ten şarkısını eleştiren İrem Derici'ye sert tepki

'TİKTOK'TA İLGİ ÇEKMEYE DEVAM ETSİN'

Lvbel C5, Derici için; “TikTok’ta ilgi çekmeye devam etsin bence o. Daha iyi gidiyor orada. İşler, rakamlar orada daha iyi onun için. Sağ olsun.” dedi.