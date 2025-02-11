Lvbel C5'ten şarkısını eleştiren İrem Derici'ye sert tepki

Lvbel C5'in müzik dünyasında büyük ses getiren yeni şarkısı ‘HAVHAVHAV’ için sert bir eleştiride bulunan İrem Derici'ye ünlü rapçiden yanıt gecikmedi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Lvbel C5'ten şarkısını eleştiren İrem Derici'ye sert tepki - Resim : 1

Lvbel C5’in ‘HAVHAVHAV’ parçası hem dinleyicilerden hem de ünlülerden birçok tepki aldı.

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Lvbel C5'ten şarkısını eleştiren İrem Derici'ye sert tepki - Resim : 2

Ünlü şarkıcı İrem Derici ise parça hakkında yaptığı TikTok paylaşımında şarkıyı tiye alarak “Bir daha şarkı yaparsam ağzıma s....nlar” ifadesini kullandı.

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Lvbel C5'ten şarkısını eleştiren İrem Derici'ye sert tepki - Resim : 3

Lvbel C5 kendisine yöneltilen eleştirilere ilk başta sessiz kaldı ancak ünlü rapçiden yanıt gecikmedi.

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Lvbel C5'ten şarkısını eleştiren İrem Derici'ye sert tepki - Resim : 4

'TİKTOK'TA İLGİ ÇEKMEYE DEVAM ETSİN'

Lvbel C5, Derici için; “TikTok’ta ilgi çekmeye devam etsin bence o. Daha iyi gidiyor orada. İşler, rakamlar orada daha iyi onun için. Sağ olsun.” dedi.