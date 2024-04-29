MaNga grubunun solisti Ferman Akgül, ailesiyle birlikte Kopenhang’a taşındı

Ferman Akgül, Kopenhag'a taşınmasıyla ilgili ilk yorumu şu oldu; "Sürekli yağdığı için New York şarkısındaki romantizmden uzaklaşıyor arada tabii. Ama kendi melankolisi var buranın da. Merak içindesiniz biliyorum, neler olduğu ile ilgili. Bir canlı yayında anlatacağım bu hafta. Güzel bir hafta sonu olsun herkes için" ifadelerini kullandı.