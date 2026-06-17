Manifest Üyesi Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir aşk mı yaşıyor?
Ece Erken, son dönemin en popüler ve başarılı oyuncularından Mert Ramazan Demir ile Manifest grubunun dikkat çeken üyesi Hilal Yelekçi’nin gözlerden uzak bir aşk yaşadığını öne sürdü.
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Mert Ramazan Demir hakkında çok konuşulacak bir aşk iddiası ortaya atıldı. Son dönemin yükselen müzik gruplarından Manifest'in dikkat çeken üyelerinden Hilal Yelekçi ile ünlü oyuncunun aşk yaşadığı öne sürüldü.
İddianın sahibi ise magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Ece Erken oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Erken, kulisleri hareketlendiren açıklamalarda bulundu. Erken, Mert Ramazan Demir ile Hilal Yelekçi'nin bir süredir görüştüğünü ve ikili arasında yeni bir aşkın filizlendiğini iddia etti.
Öte yandan ne Mert Ramazan Demir'den ne de Hilal Yelekçi cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama geldi.
Tarafların sessizliğini koruması, aşk iddialarının magazin kulislerinde daha da konuşulmasına neden oldu.