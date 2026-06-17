Manifest Üyesi Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir aşk mı yaşıyor?

İddianın sahibi ise magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Ece Erken oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Erken, kulisleri hareketlendiren açıklamalarda bulundu. Erken, Mert Ramazan Demir ile Hilal Yelekçi'nin bir süredir görüştüğünü ve ikili arasında yeni bir aşkın filizlendiğini iddia etti.