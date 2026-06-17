Cem Yılmaz'dan 'GORA 4 GORA' paylaşımı

G.O.R.A., tam 20 yıllık koca bir aranın ardından beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor... Sinemaseverleri heyecan fırtınasına sürükleyen ve ismi "GORA 4 GORA" olarak açıklanan yeni devam filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Cem Yılmaz’dan yeni bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz'dan 'GORA 4 GORA' paylaşımı
Elele Online

Elele Online

Cem Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu.

İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları devam ederken, ünlü komedyen de sürece dair kareleri de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yayımlıyor.

CEM YILMAZ'DAN YENİ PAYLAŞIM

Yayın tarihi henüz belli olmayan 'GORA 4 GORA' filmi merakla beklenirken Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi.Cem Yılmaz'dan 'GORA 4 GORA' paylaşımı - Resim : 1

"DÜN 'G.O.R.A'DAYDIM'"

'GORA 4 GORA' filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "Dün 'G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." ifadelerini kullandı.Cem Yılmaz'dan 'GORA 4 GORA' paylaşımı - Resim : 2

 
 
 
 
 
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