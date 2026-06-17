Cem Yılmaz'dan 'GORA 4 GORA' paylaşımı

Cem Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu.

İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları devam ederken, ünlü komedyen de sürece dair kareleri de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yayımlıyor.

CEM YILMAZ'DAN YENİ PAYLAŞIM

Yayın tarihi henüz belli olmayan 'GORA 4 GORA' filmi merakla beklenirken Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi.

"DÜN 'G.O.R.A'DAYDIM'"

'GORA 4 GORA' filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "Dün 'G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." ifadelerini kullandı.