Manitas ikilisi Defne Angın ve Selin Dumlugöl

Röportaj: Baran Alışkan

Fotoğraf: Emre Çelebi

Manitas ilk günden bugüne nasıl gelişti, neler yaşadı?

Çığ gibi büyüyen bir dostluk sayesinde gelişti... Birbirimizi çok iyi tanımak ve anlamakla gelişti. Sevdiklerimizi, ilgimizi birleştirmek istedik ve müzikte buluştuk. Beraber çok güzel çalışıyor ve üretiyoruz. Bu, her ne yaparsak böyleydi. Hepsinin bir araya gelmesi Manitas’ın oluşumunu sağladı.

Manitas, kendi müziğini eserleri dışında hangi sözcüklerle anlatabilir?

Defne Angın: Tek kelime ile dans!

Selin Dumlugöl: İfade etmeye kalktığımda ‘hislerin akışı’ gibi bir cümle ortaya çıkıyor, bence bu.

Üretim sürecinde nelerden besleniyorsunuz? Müziğinize ve ifade ediş şeklinize destek olan motivasyon ve ilham kaynağı nedir?

D.A: Kendi adıma deneyimlerden ilham alıyorum. Hem kendi deneyimlerim hem de çevremdekilerin deneyimlerinden…

S.D: Bence bilinçaltımdan. Aslında tam olarak bilemiyorum; bazen bulduğum melodi bana eski bir anı hatırlatıyor gibi ve ben de onun üzerine gidiyorum. Onun dışında ise dinginlik. Kendimi açık ve iyi hissettiğim her an üretimde motivasyonumu sağlayabiliyorum.

Son tekliniz ‘Kim?’ ile sesi biraz daha açmamıza sebep oldunuz… Şarkının ve klibin ortaya çıkış hikayesi nasıldı?

D.A: Selin bir melodi yazdı, -düzenlemede değişen- bir bolero ritmi ile, ben de yapıştırdım: ‘Kiiiiiiim?’ diye. Sonra da her zamanki gibi yakın arkadaşlarımıza çalıp söylemeye başladık ve bir noktada Aşk Meselesi’nde de yanımızda olan Mert (Kasap) bize bu düzenlemeyi yaptı. Uzun süredir vardı ‘Kim?’ ama yayınlamak için doğru zamanı bekledik.

S.D: Biz bu şarkıyı yaptık ve ben babama gönderdim. Kulağına ve zevkine güvendiğim biridir. O kadar sevdi ki, en çok babam bekledi sanırım şarkının çıkmasını. Uzun zamandır ezbere bilen birkaç arkadaşımız da öyle. Klip süreci ise benim için çok özel bir deneyimdi. Dostlarımızla beraber çektik. Benim için bir klipten çok fazlası gerçekten. Keşke bir saatlik film olsaydı...

‘Kim?’ şarkısından ilhamla sormak isteriz; ‘ilk görüşte aşk’ fikri sizin için ne anlam ifade ediyor?

Bizce aşk, tek bir andan ibarettir. Sonrasında biz, o ana tutunmayı tercih ediyoruz belki. An deyince insana basit geliyor… Zaten o kadar basit olması güzel.

Sizi en iyi anlatan şarkı sözünüz hangisi?

“Ooooooolsun!” - Defne Angın

“Düşmemeyi denerim yemin ederim! Belki İstanbul’a giderim…” - Selin Dumlugöl