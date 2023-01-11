MasterChef 2022 şampiyonu kim oldu? Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz yarıştı...

MasterChef 2022'te final gecesi... TV8'de izleyici ile buluşan MasterChef'in son şampiyonu belli oldu. Final gecesi öncesi Kıvanç Karadeniz mi Metin Yavuz mu şampiyon olacak sorusu çok merak ediliyordu. İşte final gecesi yaşananlar...





KIVANÇ KARADENİZ VE METİN YAVUZ YARIŞTI

MasterChef'in finalinde Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz gece boyunca en yüksek puanları toplamaya çalışan tabakları hazırladı. İlk turda yarışmacılardan Türk mutfağının lezzetlerini hazırlamaları istendi. İlk turun sonunda Kıvanç 20, Metin ise 18 puana ulaştı. İkinci turda yarışmacılar, dünya mutfağından başlangıç, ana yemek, ve tatlı hazırladı. Metin, ikinci turda 42 puana, Kıvanç ise 41 puana ulaştı.

VE SON TUR

Son turda, yarışmacılardan imza yemeklerini hazırlamaları istendi. Kıvanç aslan balığı kullanarak 'Ada' isimli bir yemek hazırladı. Metin ise istiridye ve et kullanarak 'Şöhret' ismini verdiği imza yemeğini hazırladı.

MASTERCHEF 2022 ŞAMPİYONU: METİN YAVUZ

3. tur sonunda puan durumu şöyle oldu:



Metin Yavuz: 70

Kıvanç Karadeniz:65

Bu sonuçların ardından MasterChef 2022'nin şampiyonu Metin Yavuz oldu.

KIVANÇ KARADENİZ NELER SÖYLEDİ?

Kıvanç Karadeniz, sonuçların açıklanmasının ardından "6 ay boyunca burada mükemmel şekilde yarıştık. Burası çok güzel bir aile oldu. İkimizin de hak ettiğini düşünüyorum. Ama Metin'in daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Ben bu sektöre 25 yaşında girdim. Sadece 6 yıldır bu sektördeyim. Hep diyorum keşke daha erken girseydim, bu mesleği çok seviyorum. Metin inanılmaz başarılı olacak. Yeri gelecek ülkemizi temsil edecek kapasitede bir kardeşim. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

METİN YAVUZ NELER SÖYLEDİ?

MasterChef şampiyonu Metin Yavuz ise "Kıvanç ağabeyi tebrik ediyorum. Çok güzel bir duruş sergiledi. Bana her zaman çok destek oldu. Son zamanlarda iyi gitmeyen şeyler oluyordu, uyku problemi vardı. Konuşacak insanlar arıyordum. Kıvanç ağabey hep yanımdaydı. Bence bugün ikimiz de şampiyon olduk. İkimiz de birilerine söz vererek geldik buraya. Ben nişanlıma olan sözümü tuttum. O yüzden mutluyum" diye konuştu.