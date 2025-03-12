Mauro Icardi ve sevgilisi China Suárez’den romantik Milano tatili
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Arjantin'e döndükten sonra bu kez soluğu bir kez daha Milano'da aldı. Sevgilisi ile Milano'ya tatile giden yıldız golcü sosyal medya hesabından da karelerini paylaştı.
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi özel hayatı ile de sık sık magazin gündemine geliyor.
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Icardi, bir süredir aşk yaşadığı ünlü oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile romantik anlar yaşamaya devam ediyor.
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Yıldız golcü, yakın zamanda sevgilisinin doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı ve ardından çift, Milano’ya tatile gitti.
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Keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Mauro Icardi ile China Suárez, mutluluklarını gözler önüne serdi.