Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan yıldız golcü, yeni sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Şu sıralar sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini aldatmasına, aldatmayla karşılık vererek misillemede bulundu.
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Mauro Icardi'den sürpriz bir hamle geldi. Yıldız golcü, sevgilisi María Eugenia Suárez'in kızıyla çekilen fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Icardi, fotoğrafa; "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" notunu düştü.
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Sonrasında Icardi, sevgilisinin çocuklarıyla çekilen başka bir fotoğrafını daha yayımladı.