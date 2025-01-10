Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan yıldız golcü, yeni sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti - Resim : 1

Şu sıralar sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti - Resim : 2

Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini aldatmasına, aldatmayla karşılık vererek misillemede bulundu.

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Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti - Resim : 3

Mauro Icardi'den sürpriz bir hamle geldi. Yıldız golcü, sevgilisi María Eugenia Suárez'in kızıyla çekilen fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Icardi, fotoğrafa; "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" notunu düştü.

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Mauro Icardi yeni aşkını ilan etti - Resim : 4

Sonrasında Icardi, sevgilisinin çocuklarıyla çekilen başka bir fotoğrafını daha yayımladı.