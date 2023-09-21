Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına konser verecek
Mazhar Alanson, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur anısına 23 Eylül Pazar günü Üsküdar'da sahnede olacak.
Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin kültür sanat sezon açılışı kapsamında Üsküdar Meydanı'nda konser verecek.
Alanson, kısa bir süre önce hayatını kaybeden Özkan Uğur'un anısına 23 Eylül Pazar saat 20.30'da sahnede olacak.
Alanson konserde Özkan Uğur ile seslendirdikleri MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de eserler seslendirecek.