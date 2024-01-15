Megastar Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Liya isminde bir kız çocuğu olan Tarkan'dan yeni bir paylaşım daha geldi.

Megastar Tarkan'dan kızı Liya ile paylaşım

Ünlü şarkıcı kızı oyun oynadığı karesini 6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. Tarkan'ın paylaşımına "Maşallah size", "Babalık çok yakışıyor", "Dünyanın en şanslı kızı ile en güzel babası" gibi yorumlar geldi.

Kızıyla sık sık paylaşım yapan şarkıcının kızının büyüdüğü ise gözlerden kaçmadı.