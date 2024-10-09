Meghan Markle'ın kırmızı halı stili eleştiri yağmuruna tutuldu

Jones, Meghan Markle’ın kırmızı halı stilini değerlendirirken, “Üzgünüm ama Meghan Markle, o elbiseyle bir Kraliyet üyesi gibi görünmüyor. Hele o anlamsız yırtmaç, gerçekten sinirlerimi bozdu” ifadelerini kullandı.

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