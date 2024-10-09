Meghan Markle'ın kırmızı halı stili eleştiri yağmuruna tutuldu
Meghan Markle'ın eşi Prens Harry olmadan katıldığı “LA Çocuk Hastanesi” galasında tercih ettiği kıyafet eleştiri yağmuruna tutuldu.
Eşi Prens Harry ile Kolombiya'ya yaptığı geziden beri ortalıkta görünmeyen Meghan Markle, birkaç haftalık yokluğun ardından geçtiğimiz Cumartesi günü Los Angeles'ta, Children's Hospital Los Angeles 2024 Galası'nda yeniden ortaya çıktı.
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Carolina Herrera imzalı göğüs dekolteli uzun bir elbise tercih eden Markle, İngiliz gazeteci Liz Jones'un eleştirilerine maruz kaldı.
Fotoğraf: Getty
Jones, Meghan Markle’ın kırmızı halı stilini değerlendirirken, “Üzgünüm ama Meghan Markle, o elbiseyle bir Kraliyet üyesi gibi görünmüyor. Hele o anlamsız yırtmaç, gerçekten sinirlerimi bozdu” ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Getty
Model arkadaşı Kelly McKee Zajfen ile birlikte poz veren Markle’ın keyifli halleri ise dikkat çekti.
Fotoğraf: Getty