Kraliyetten ilk açıklama geldi - Halk hangi tarafı haklı buluyor? Anket sonucu...

İngiltere Kraliyet görevlerinden ayrılan ve ABD'ye giden Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle’ın Oprah Winfrey’e verdiği röportajı konuşuyor. Çiftin sözlerinin ardından Buckhingham Sarayı’ndan ilk açıklama geldi. Yazılı açıklamada özellikle ırk iddialarının “kaygı verici” olduğu yorumu yapıldı, kraliyet ailesinin bu sorunu “özel olarak” çözmeye çalışacağı belirtildi.

Açıklamada “Tüm aile, son bir kaç yılın Harry ve Meghan için ne kadar zorlu olduğunu tam boyutlarıyla öğrenmiş olmaktan üzüldü. Dile getirilen sorunlar, özellikle de ırkla ilgili olanlar kaygı verici” denildi.

Yazılı açıklamada, “Bazı hatırlananlar farklı olmakla birlikte çok ciddiye alınıyor ve aile tarafından özel olarak ele alınacak. Harry, Meghan ve Archie daima ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar” ifadeleri yer aldı.

HALK HANGİ TARAFI HAKLI BULDU?

Araştırma şirketi YouGov'un, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Kraliyet’e suçlamalar yönelttiği sözlerin ardından ilginç bir anket yayımladı. 8-9 Mart’ta 4 bin 656 yetişkinle yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 36’sı Kraliyet Ailesi; yüzde 22’si ise Prens Harry ve Meghan Markle'ın yanında olduğunu söylüyor.

Verilen cevaplar ile yaş grupları arasında ise şöyle bir durum var: 18-24 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 48’i Prens Harry ve Meghan Markle; 65 yaş üstündekilerin yüzde 55’i ise Kraliçe’den yana... 65 yaş üstü kişilerin yarısı çifte adil davranıldığını; 18-24 yaşındakilerin yüzde 61’i haksızlık yapıldığını düşünüyor. Tüm yaş gruplarında ise bu oran yüzde 32’ye yüzde 32 oldu. Yüzde 36’lık ise bu konuda görüş bildirmedi.

MEGHAN MARKLE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Meghan Markle ve Prens Harry, röportajda Archie doğmadan önce bebeğin ten renginin nasıl olacağına dair soruların sorulduğunu ve bu konunun konuşulduğunu anlattı. 5 aylık hamileyken intihara meyilli olduğunu söyleyen Meghan Markle, Archie’nin ne kadar esmer tenli olacağından endişe edildiğini belirtti.

Bu konuşmanın Prens Harry ile yapıldığını daha sonra Prens’in kendisine anlattığını söyleyen Meghan Markle, konuşmayı yapan tarafı ya da kişileri açıklamak istemedi: “O dönem bu konuşmalar garipti ve şoke olmuştum.”